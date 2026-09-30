La Bourse de Casablanca finit sur une note négative ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative mercredi, son indice principal, le MASI, abandonnant 0,12% à 17.733,06 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,04% à 1.284,08 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a avancé de 0,01% à 1.314,85 pts.

Pour sa part, le MASI Mid and Small Cap, qui reflète la performance des petites et moyennes capitalisations, a lâché 0,43% à 1.728,33 pts.

S.L.