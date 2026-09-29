Météo Maroc: temps assez chaud ce mercredi 30 septembre 2026

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Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 30 septembre 2026.

– Temps assez chaud sur les plaines intérieures, le Souss et le Sud-est, et chaud sur les provinces sahariennes.

– Nuages bas avec formations brumeuses ou bruine sur les côtes et les plaines atlantiques et la Méditerranée, la matinée et la nuit.

– Ciel peu à passagèrement nuageux avec ondées sur le Haut et le Moyen Atlas, l’Oriental et le Rif.

– Rafales de vent modérées sur les provinces sahariennes avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 24/30°C sur les provinces sahariennes, et de 16/22°C partout ailleurs.

– Température en légère baisse sur les côtes, et en hausse ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral atlantique.