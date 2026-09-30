Portugal: où en sont les tensions entre Ronaldo et Jorge Jesus ?

A la Une

La victoire du Portugal face à la Norvège (2-1), dimanche, a été éclipsée par le mécontentement de Cristiano Ronaldo. Resté sur le banc pendant toute la rencontre, le capitaine portugais a ensuite eu plusieurs échanges avec son sélectionneur, Jorge Jesus, pour clarifier la situation.

À l’origine du différend, une entrée en jeu annoncée mais finalement abandonnée. Le technicien avait expliqué à Ronaldo qu’il commencerait la rencontre parmi les remplaçants, avant de rejoindre le terrain en seconde période. Le déroulement du match l’a toutefois conduit à conserver son attaque, laissant le joueur d’Al-Nassr sans temps de jeu.

Jorge Jesus a assuré que ce choix ne remettait pas en cause la place de Ronaldo dans ses plans, évoquant notamment la possibilité de le titulariser lors du prochain rendez-vous contre le Danemark. Mais cette explication n’a pas immédiatement dissipé le malaise.

Présent au début de l’entraînement collectif à Malmö, Ronaldo a quitté le groupe après une courte discussion avec son entraîneur, puis regagné l’hôtel pour travailler individuellement. Une séquence qui a alimenté les interrogations sur leurs relations.

Selon plusieurs médias portugais, une nouvelle conversation en privé, mardi soir, a permis de détendre l’atmosphère. Ils rapportent un échange positif entre les deux hommes. D’autres médias se montrent toutefois plus prudents: le dialogue aurait rapproché les positions, sans permettre d’affirmer que le différend est entièrement réglé.

L’affaire a également mobilisé Pedro Proença. Le président de la Fédération portugaise a avancé son déplacement auprès de la sélection afin de s’entretenir avec Ronaldo et Jorge Jesus et de recueillir leurs explications.

Aucune sanction n’est évoquée à ce stade par la presse portugaise. De son côté, Ronaldo n’a pas commenté publiquement l’épisode, se limitant à publier sur Instagram une photo accompagnée du drapeau portugais et d’un cœur. La prochaine prise de parole du sélectionneur est désormais attendue pour préciser la place de son capitaine dans la suite du rassemblement.

H.M.