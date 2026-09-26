Condamnation de Saad Lamjarred: son père brise le silence (PHOTO)

Bachir Abdou, père du chanteur marocain Saad Lamjarred, a qualifié d’« injuste » le verdict rendu en appel contre son fils et réaffirmé son innocence. Il s’agit de sa première réaction après l’arrestation du chanteur, tôt ce samedi matin en France.

Dans un message sur son compte Instagram, il a écrit : « Mon fils Saad est victime d’une terrible injustice, dans tous les sens du terme. C’est un jugement injuste malgré toutes les preuves claires présentées par la défense au juge et au parquet. Seul Dieu sait dans quel état nous sommes, mon épouse Lalla Nezha et moi, ainsi que l’épouse de Saad et sa mère».

Selon les informations rapportées par Le Site Info, Saad Lamjarred a été arrêté tôt samedi matin à l’issue de son procès en appel à Paris, après avoir été condamné à dix ans de prison ferme dans l’affaire Laura Prioul.

Le journaliste libanais Elie Merheb a été le premier à annoncer son arrestation sur Instagram. Afin de vérifier cette information, qui n’avait pas été relayée par la presse française, Le Site info a tenté de joindre la mère du chanteur, sans succès. Un ami de Saad Lamjarred a ensuite confirmé au site son arrestation et sa condamnation à dix ans de prison ferme.

Le chanteur comparaissait depuis le jeudi 17 septembre devant la cour d’appel française. Son procès s’est poursuivi jusqu’aux premières heures de ce samedi. La peine prononcée contre lui a été portée de six à dix ans de prison ferme pour viol et violences.

H.M.