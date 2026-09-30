Liga: Yassir Zabiri désigné meilleur joueur U23 du mois de septembre

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant marocain Yassir Zabiri a été désigné meilleur joueur de moins de 23 ans du mois de septembre en Liga espagnole, confirmant son excellent début de saison avec le Racing Santander.

Auteur de six buts en autant de journées de Liga, l’international marocain est présenté par le site officiel du championnat espagnol comme « l’une des révélations de la saison », qui lui a également consacré une vidéo retraçant ses meilleurs moments.

Cette distinction vient récompenser les performances du jeune attaquant, qui s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs offensifs les plus en vue de son équipe. Après avoir marqué les esprits en août avec un triplé lors d’une même rencontre, Zabiri a poursuivi sur sa lancée au cours du mois de septembre en marquant notamment contre le Barça.

Cette reconnaissance intervient également alors que le joueur bénéficie d’une attention croissante au Maroc, notamment après sa récente apparition avec l’équipe nationale.

Âgé de 20 ans, Zabiri a rejoint le club cantabre sous forme de prêt pour la saison 2026-2027, avec l’objectif d’accumuler du temps de jeu et de poursuivre sa progression dans le championnat espagnol.

Pur produit de l’Académie Mohammed VI de football, le natif de Marrakech, révélation et meilleur buteur de la dernière Coupe du monde U20 au Chili, a fait ses premiers pas dans le football dès son plus jeune âge. Il intègre le KAC Marrakech, où il évolue pendant deux saisons, avant d’être repéré, à l’âge de 10 ans, par l’Académie Mohammed VI.

Il y poursuit sa formation pendant neuf années, avant de rejoindre l’Union Touarga Sport, club avec lequel il fait ses débuts professionnels en janvier 2024. Il s’envole ensuite pour le Portugal, où il s’engage avec le FC Famalicão, puis en France au Stade Rennais, avant de rejoindre le Racing Santander.

S.L.