Conseil de gouvernement: plusieurs nominations à de hautes fonctions approuvées

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil de gouvernement a approuvé, jeudi, des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément à l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Omar Rabie et Mme Nada Bakkali Hassani ont été nommés respectivement directeur des Affaires Américaines et directrice de la diplomatie publique et des acteurs non étatiques, indique un communiqué du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement.

Pour ce qui est du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication- département de la Communication-, M. Mustapha Amedjar a été nommé à tête de la direction de la communication et des relations avec les acteurs médiatiques.

S’agissant du ministère délégué chargé des Relations avec le Parlement, il a été procédé à la nomination de Mme Halima Ghiate directrice des relations avec la société civile.

Par ailleurs, Mme Kotayfa El Karkri a été nommée Secrétaire générale du ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration.

S.L.