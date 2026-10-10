Le BCIJ démantèle un projet terroriste présumé à Tanger

Les services de la police judiciaire de Tanger ont procédé, vendredi, à l’arrestation d’un individu de 22 ans soupçonné d’extrémisme et d’allégeance à l’organisation terroriste Daech. Cette opération a été menée sur la base de renseignements précis fournis par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), indique le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ).

Selon un communiqué du BCIJ, les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis la saisie de plusieurs objets et équipements suspects, notamment des manuscrits contenant des méthodes de piratage informatique, des appareils électroniques ainsi qu’un téléphone modifié et relié à des fils électriques.

Les enquêteurs ont également découvert du matériel comprenant une machine à souder, des fils de soudage, des batteries, du ruban adhésif, des clous, des disjoncteurs et des lunettes de soudage. Des substances chimiques solides et liquides, susceptibles d’être utilisées dans la préparation et la fabrication d’explosifs, ont aussi été saisies.

Ces produits feront l’objet d’expertises techniques et scientifiques afin d’en déterminer la composition et l’usage auquel ils étaient destinés.

Des soupçons de préparation d’attentats

D’après les premiers éléments de l’enquête et les opérations de surveillance, le suspect aurait entrepris des préparatifs en vue de la réalisation de projets terroristes au Maroc. Il aurait notamment effectué des essais préliminaires pour fabriquer des engins explosifs improvisés, précise la même source.

À l’issue de son arrestation, le mis en cause a été transféré au siège du BCIJ, où il a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire.

Les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent en matière de terrorisme. Elles visent à déterminer l’ensemble des projets terroristes dans lesquels le suspect pourrait être impliqué, ainsi qu’à identifier d’éventuelles ramifications et connexions au Maroc et à l’étranger.