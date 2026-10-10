Derb Ghallef: une femme et son fils blessés dans l’effondrement d’une maison

Un effondrement de maison survenu dans la soirée du vendredi à Derb Ghallef, à Casablanca, a fait deux blessés, une femme et son fils, qui ont été transportés à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Selon les premières informations disponibles, le bâtiment était dans un état de délabrement avancé et menaçait de s’effondrer. L’incident a provoqué une mobilisation des services de secours et des autorités locales dans le quartier.

Les éléments de la Protection civile et les autorités locales se sont rendus sur place dès qu’ils ont été alertés. Ils ont procédé à la sécurisation des abords du bâtiment afin de prévenir tout risque d’effondrement supplémentaire.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes afin de déterminer les circonstances exactes de cet incident.