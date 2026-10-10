RSC Anderlecht: le Marocain Tawfik Bentayeb buteur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le RSC Anderlecht s’est imposé samedi sur la pelouse du Cercle Bruges (2-1), lors de la 8e journée du championnat de Belgique, grâce notamment à un but de la tête de l’attaquant marocain Tawfik Bentayeb en fin de rencontre.

Menés depuis la 11e minute après l’ouverture du score par le Gambien Abdoulie Manneh, les Bruxellois ont égalisé à la 86e minute par l’international marocain Bentayeb, avant qu’Adriano Bertaccini ne leur offre la victoire dans le temps additionnel (90e+3).

Longtemps en difficulté face à une formation brugeoise pourtant en quête de sa première victoire de la saison, Anderlecht a fait la différence dans les dernières minutes, après avoir peiné à se montrer dangereux durant la majeure partie de la rencontre.

Ce succès permet aux Mauves de totaliser 16 points et de se rapprocher du groupe de tête, tandis que le Cercle Bruges reste lanterne rouge avec trois unités, à égalité avec Malines.

S.L.