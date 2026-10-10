Lions de l’Atlas : Ouahbi prépare une nouvelle tournée européenne

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Mohamed Ouahbi prévoit une nouvelle tournée européenne à partir de la semaine prochaine pour suivre plusieurs joueurs et identifier des profils susceptibles de renforcer les rangs des Lions de l’Atlas lors des prochaines échéances.

Ces déplacements font désormais partie de sa méthode de travail. Avant la dernière trêve internationale, le sélectionneur national avait déjà rendu visite à plusieurs joueurs, dont Abdellah Ouazzane et Sofiane El Faouzi, afin d’évaluer leurs performances et de suivre leur progression.

Cette nouvelle tournée intervient après les trois dernières rencontres du Maroc face au Gabon, au Lesotho et au Mali. Ces matchs ont permis au staff technique de dresser un bilan des prestations du groupe et d’envisager de nouvelles options pour renforcer la concurrence au sein de la sélection.

Ouahbi devrait ainsi observer plusieurs joueurs marocains évoluant dans les championnats européens, avec l’objectif d’élargir ses choix en vue des prochains rendez-vous.

Rappelons que le Maroc occupe la première place du groupe A des éliminatoires de la CAN 2027 avec six points, après ses victoires contre le Gabon et le Lesotho, sur le même score de 2-0. Les Lions de l’Atlas affronteront le Niger en aller-retour en novembre prochain, dans le cadre des troisième et quatrième journées des qualifications.

H.M.