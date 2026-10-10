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Trump: « Il est temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président »
Donald Trump s’en est pris vertement samedi à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant qu’il était temps pour l’Ukraine d' »avoir un nouveau président » et condamnant les frappes ukrainiennes sur des infrastructures d’hydrocarbures russes.
« Je leur suggère de se doter d’un nouveau dirigeant qui peut parvenir à un accord » avec la Russie pour mettre fin à la guerre, a déclaré le président américain devant la presse à la Maison Blanche.
S.L.
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