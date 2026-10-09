Rabat à l’honneur sur M6 dans «Un jour, un doc»

Ce vendredi 9 octobre, M6 consacre un documentaire de 47 minutes à Rabat, invitant les téléspectateurs à découvrir une capitale en pleine transformation, portée par de nouvelles adresses hôtelières, des lieux culturels majeurs et une architecture contemporaine emblématique.

À travers des accès exclusifs à la Tour Mohammed VI et au nouveau Théâtre Royal, le documentaire réalisé par Rabah Aït-Hamadouche propose une immersion au cœur du nouveau visage de Rabat et de celles et ceux qui contribuent à son rayonnement.

Le film ouvre notamment les portes du Waldorf Astoria Rabat Salé, installé au sommet de la Tour Mohammed VI, et revient sur les coulisses de cette nouvelle adresse de l’hôtellerie de luxe. Il fait également découvrir le Théâtre Royal, conçu par l’architecte Zaha Hadid, nouveau repère culturel de la capitale sur les rives du Bouregreg.

À travers ces lieux emblématiques et les histoires de leurs acteurs, « Un jour, un doc » met en lumière une destination qui conjugue patrimoine, création contemporaine, hospitalité et grands projets, et dont l’attractivité s’affirme auprès des voyageurs internationaux.

Une exposition particulièrement porteuse pour Rabat puisque « Un jour, un doc » s’inscrit aujourd’hui parmi les rendez-vous performants de l’après-midi de M6. En septembre 2026, l’émission a enregistré son meilleur mois historique auprès de l’ensemble du public hors période estivale, avec 8 % de part d’audience, et 12 % auprès des 25-49 ans.

Produit par Yannis Chebbi et Michael Kazan pour Electron Libre Productions / Mediawan, le documentaire sera diffusé ce vendredi 9 octobre dans « Un jour, un doc » sur M6.

L’ONMT mesure pleinement la portée de ces productions qui donnent à voir le Maroc à travers ses territoires, ses lieux et ceux qui les font vivre. Leur capacité à toucher un large public contribue directement à renforcer la visibilité des destinations marocaines, à nourrir leur désirabilité et à accompagner leur rayonnement sur les marchés internationaux.