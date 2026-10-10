Alerte météo: averses orageuses samedi et dimanche dans ces villes du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Des averses orageuses localement fortes avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, samedi et dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Avec des hauteurs entre 25 et 40 mm, ces averses sont prévues ce samedi de 13h00 à 23h00 dans les provinces de Tata, Chtouka-Ait Baha, Al Haouz, El Kelâa des Sraghna, Marrakech, Ouarzazate, Tiznit, Khénifra, Boulemane, Ifrane, Al Hoceima, Midelt, Rehamna, Béni Mellal, Assa-Zag, Chichaoua, Fquih Ben Salah, Azilal, Guelmim, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant, Inezgane-Ait Melloul, Sidi Ifni et Essaouira, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

En outre, des averses (25 à 40 mm) avec de la grêle et des rafales de vent sous orages sont attendues samedi à partir de 22h00 jusqu’à dimanche à 12h00 dans les provinces de Tinghinr et Errachidia, fait savoir la même source, ajoutant que la province de Figuig devra connaitre ces mêmes averses avec des cumuls entre 30 et 50 mm, ce samedi à partir de 13h00 jusqu’à dimanche à 18h00.