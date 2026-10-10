Sahara marocain: l’Arabie Saoudite réitère sa position

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Royaume d’Arabie Saoudite a réaffirmé, devant la 4e Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, son soutien à l’initiative d’autonomie sous souveraineté marocaine visant à mettre fin au différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant devant la Commission, le représentant de l’Arabie Saoudite a réitéré le soutien de Riyad à « l’initiative marocaine d’autonomie pour le Sahara marocain, dans le respect de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale”.

Le plan d’autonomie, « qui a été salué par le Conseil de sécurité », est « conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies ainsi qu’aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale”, a relevé le diplomate.

Riyad soutient également les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour parvenir à une « solution politique réaliste à la question du Sahara marocain, fondée sur le consensus et sur les résolutions pertinentes » du Conseil de sécurité, a-t-il ajouté.

L’Arabie Saoudite appelle toutes les parties concernées à “faire preuve de sagesse, de réalisme et d’un esprit de consensus”, a conclu le représentant, notant que la résolution de ce conflit est de nature à contribuer à la sécurité et à la stabilité de la région.

S.L.