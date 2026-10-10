L’USFP donne son accord pour participer au prochain gouvernement

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Conseil national de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) a donné son accord, samedi, pour la participation du parti à la formation du prochain gouvernement, tout en décidant de mandater le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, pour négocier, au nom du parti, l’offre de participation à l’Exécutif, présentée par la Cheffe du gouvernement nommée.

La décision du Conseil a été prise lors de sa réunion tenue à Rabat, après délibérations et discussions entre ses membres, et à la suite de la présentation du rapport politique et social, du bilan des échéances électorales et des enjeux de la prochaine étape, par Lachgar.

S’inscrivant en droite ligne du programme électoral adopté par le parti, visant la réalisation d’un développement juste et équitable, cette décision a été adoptée au regard des convergences de vues, de valeurs et de choix avec le Parti Authenticité et Modernité (PAM), qui conduira le gouvernement, ainsi qu’avec les forces concernées par la formation de la majorité attendue, avec lesquelles le parti partage les valeurs progressistes et modernistes, indique le conseil dans un communiqué.

Selon la même source, cette démarche procède de « la volonté de contribuer à la consécration du processus de développement démocratique, de renforcer les institutions et de traduire les propositions en engagements gouvernementaux clairs, tout en garantissant l’harmonie entre le contenu du programme, l’architecture gouvernementale, et les moyens de mise en œuvre et d’évaluation ».

Par ailleurs, le Conseil a appelé les deux groupes du parti au Parlement à intensifier les efforts et les initiatives législatives, de contrôle et d’évaluation, et à renforcer la communication sur le terrain, sur la base du référentiel du parti, de ses convictions et des orientations de sa direction, appelant « l’ensemble des instances et des militantes et militants à poursuivre la mobilisation, à consolider l’unité organisationnelle, à enrichir le projet ittihadi, à suivre les engagements et à en évaluer le bilan ».

S.L.