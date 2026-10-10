Le Bayern de Munich a fait match nul (2-2), samedi sur la pelouse d’Augsbourg, pour le compte de la 5e journée du championnat d’Allemagne de football, lors d’une rencontre où l’international marocain, Ismail Saibari, a inscrit le premier but du club bavarois.

FC Bayern rate ainsi l’occasion de prendre la tête du Bundesliga en se contentant de 11 points et une 2e place du classement provisoire, avec deux points de retard sur le leader, le Borussia Dortmund, qui a lui aussi concédé le nul (2-2) vendredi à domicile face au Werder Brême.

Le club munichois a été muni au score à deux reprises. Une première après quelques secondes de jeu pour encaisser le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga, inscrit par l’Allemand Robin Fellhauer.

Le Lion de l’Atlas a égalisé à la 55e minute sur une passe de Harry Kane, avant que le Portugais Rodrigo Ribeiro ne revient à la charge pour inscrire le 2e but d’Augsbourg à la 64e minute. La deuxième égalisation du Bayern est intervenue à la 80e minute par le jeune allemand Nathaniel Brown.

Suite aux nuls concédés par le Bayern et le Borussia Durtmond, le club de Fribourg, avec 10 points en 4 matchs, aura l’occasion dimanche de se placer en tête de la Bundesliga en cas de victoire sur sa pelouse de Schalke 04.

S.L.