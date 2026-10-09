RNI: des sources démentent les rivalités entre les dirigeants

Plusieurs rumeurs circulent ces dernières heures selon lesquelles des rivalités existeraient entre les dirigeants du RNI pour la présidence du groupe parlementaire lors de la nouvelle législature ou pour le poste de premier vice-président de la Chambre des représentants.

Contactées par Le Site info, des sources bien informées ont démenti ces allégations, assurant que le parti n’a encore engagé aucune discussion sur l’attribution de ces responsabilités.

Selon elles, le RNI attend que la Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, annonce les partis qui formeront la coalition autour du PAM avant de trancher son positionnement. « C’est à ce moment-là que nous pourrons parler de la suite », précisent-elles.

Et d’estimer que les rumeurs de tensions internes circulent suite au silence actuel du parti, lié à l’attente de la composition du prochain gouvernement.

Rappelons que lors de sa rencontre avec la Cheffe du gouvernement désignée, la semaine dernière, le président du RNI, Mohamed Chaouki, avait évoqué des échanges marqués par « un débat responsable, la clarté et la franchise ».

Il avait également expliqué que cette réunion avait permis de prendre connaissance des orientations d’El Mansouri. Mohamed Chaouki avait alors affirmé que le RNI abordait les défis à venir avec le sens des responsabilités et entendait contribuer à servir les intérêts supérieurs du pays.

H.M.