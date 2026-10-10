Sahara: le Pérou réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Pérou a réitéré, au siège des Nations unies à New York, son soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc, appelant à parvenir à une solution à la question du Sahara marocain sur la base du plan d’autonomie présenté par le Royaume.

Intervenant devant la 4e Commission des Nations Unies, le représentant du Pérou a renouvelé l’appui de son pays à la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui appelle les parties, a-t-il rappelé, à parvenir à une « solution juste, réaliste, durable et mutuellement acceptable ».

L’objectif est également de « respecter l’intégrité territoriale et la souveraineté du Royaume du Maroc et de prendre comme base le plan d’autonomie présenté par le Royaume du Maroc », a-t-il insisté.

S.L.