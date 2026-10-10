Province de Settat : de fortes pluies provoquent des crues (VIDEO)

Un violent orage accompagné de fortes pluies a provoqué, ce samedi, des crues soudaines dans la commune de Sidi Hajjaj, dans la province de Settat. Plusieurs rues et avenues ont en effet été submergées par les eaux.

Des vidéos diffusées sur la Toile montrent plusieurs véhicules circulant dans des rues inondées, les roues partiellement submergées. La montée soudaine des eaux a d’ailleurs suscité l’inquiétude des habitants et des automobilistes

Ces intempéries appellent à la plus grande vigilance, notamment en raison des difficultés de circulation et des risques liés aux crues sur les routes de la région

H.M.