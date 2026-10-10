Ali Benjelloun élu à l’unanimité nouveau président du MAS

Par LeSiteinfo avec MAP

Ali Benjelloun a été élu, samedi à Fès, à l’unanimité, nouveau président du Maghreb Association Sportive (MAS), à l’issue d’une Assemblée générale ordinaire élective du club de football.

Seul candidat en lice, M. Benjelloun, qui occupait jusque-là le poste de vice-président, succède à Mohamed Bouzoubaa, qui avait présenté sa démission à la mi-septembre pour des raisons personnelles. Il assurait depuis lors la présidence par intérim de l’association.

Cette assemblée a été marquée par l’adoption du procès-verbal de la précédente session, l’examen des rapports moral et financier au titre de la saison 2025-2026, ainsi que la lecture du rapport du commissaire aux comptes. Les comptes de l’association font ressortir des dépenses de 21,13 millions de dirhams (MDH), contre des recettes de 21,08 MDH, soit un déficit de 58.327 dirhams au titre de l’exercice écoulé. Les états de synthèse ont reçu l’approbation de l’expert-comptable, avant l’octroi du quitus au bureau sortant et l’élection de la nouvelle équipe dirigeante.

Le nouveau président a affirmé, à cette occasion, sa volonté de poursuivre le projet de développement engagé au cours des deux dernières années, en mettant l’accent sur la consolidation des acquis, le renforcement des structures administratives et techniques et la pérennité du club.

Se présentant comme un fervent supporter du MAS, auquel il est attaché depuis son enfance, M. Benjelloun a souligné que sa nouvelle responsabilité s’inscrit dans une démarche visant à faire du club une institution durable, préservant son histoire et son identité tout en accompagnant ses ambitions sportives.

Son programme accorde une place particulière à la formation des jeunes, à la valorisation des compétences locales et au renforcement des partenariats économiques, notamment avec les acteurs du tissu économique régional, en vue de diversifier les ressources financières de l’association.

Le nouveau président a également insisté sur l’importance d’une coordination renforcée entre l’association et la société sportive du MAS, estimant qu’une gouvernance concertée constitue un levier essentiel pour assurer la stabilité du club et répondre aux attentes de ses supporters.

De son côté, Mohamed Bouzoubaa, désigné président du conseil des sages, a assuré que son départ de la présidence de l’association ne signifiait nullement son retrait du club. Il continuera à l’accompagner en tant que principal investisseur au sein de la société sportive, tout en apportant son soutien à la nouvelle équipe dirigeante.

Il a, à cet égard, appelé les adhérents à préserver la cohésion interne et à soutenir les projets engagés, soulignant la nécessité de maintenir les acquis administratifs et sportifs du MAS, à l’approche du 80e anniversaire de sa fondation.

S.L.