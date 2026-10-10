Combien d’œufs un Marocain consomme-t-il en moyenne par an?

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La filière des œufs de consommation occupe une place importante dans l’économie agricole marocaine. Avec une production annuelle estimée à 7,06 milliards d’œufs, le Maroc assure son autosuffisance dans ce domaine, selon l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation.

Dans un communiqué, l’association souligne que le Maroc figure parmi les principaux producteurs d’œufs de consommation en Afrique du Nord. Cette production permet de répondre aux besoins du marché national, alors que la consommation moyenne atteint environ 191 œufs par habitant et par an.

La filière est également soumise à des normes sanitaires strictes. L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) veille notamment à l’application de la loi n° 49-99, à travers des contrôles réguliers portant sur la qualité et l’hygiène des exploitations de production. Ces mesures visent à garantir la qualité des produits commercialisés et à préserver la sécurité des consommateurs.

Des efforts pour moderniser la filière

Malgré les défis économiques auxquels elle est confrontée, la filière poursuit ses efforts pour améliorer ses performances. L’accent est notamment mis sur la modernisation des méthodes de production, l’amélioration de la productivité et le renforcement de la qualité des œufs, grâce à l’adoption de technologies modernes et de bonnes pratiques.

Les professionnels entendent également rationaliser l’utilisation des ressources naturelles et promouvoir des modes de production plus durables. L’objectif est de préserver la pérennité de cette activité et de lui permettre de répondre durablement aux besoins des consommateurs marocains.

Par ailleurs, l’Association nationale des producteurs d’œufs de consommation appelle à renforcer la sensibilisation à la valeur nutritionnelle des œufs et à encourager leur consommation. Elle réaffirme son engagement en faveur du développement de la filière, avec pour objectifs de contribuer à la santé des consommateurs et de consolider la sécurité alimentaire nationale.