Economie

La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)27 août 2026 - 16:03
Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge jeudi, son indice principal, le MASI, cédant 0,4% à 19.046,92 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a diminué de 0,36% à 1.362,56 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,82% à 1.422,28 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 0,06% à 1.816,4 pts.

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