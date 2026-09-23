Economie

Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 septembre 2026 - 18:25
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mercredi.

Plus fortes baisses :

– Cash Plus (-4,17% à 230 DH)

– Auto Hall (-3,88% à 62 DH)

– SNEP (-3,48% à 305 DH)

– Alliances (-3,47% à 390 DH)

– Taqa Morocco (-3,41% à 1.700 DH)

Plus fortes hausses :

– Minière Touissit (+9,99% à 3.567 DH)

– Rebab Company (+5,99% à 99,1 DH)

– Microdata (+4,76% à 768 DH)

– Maghrebail (+3,36% à 920 DH)

– TotalEnergies Marketing Maroc (+3,35% à 1.450 DH)

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Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)23 septembre 2026 - 18:25
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