Economie
Bourse de Casablanca : les tops et les flops de la journée
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les meilleures et les plus mauvaises performances des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca pour la séance de mercredi.
Plus fortes baisses :
– Cash Plus (-4,17% à 230 DH)
– Auto Hall (-3,88% à 62 DH)
– SNEP (-3,48% à 305 DH)
– Alliances (-3,47% à 390 DH)
– Taqa Morocco (-3,41% à 1.700 DH)
Plus fortes hausses :
– Minière Touissit (+9,99% à 3.567 DH)
– Rebab Company (+5,99% à 99,1 DH)
– Microdata (+4,76% à 768 DH)
– Maghrebail (+3,36% à 920 DH)
– TotalEnergies Marketing Maroc (+3,35% à 1.450 DH)