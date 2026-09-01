La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a terminé dans le rouge mardi, son indice principal, le MASI, cédant 0,38% à 18.581,56 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,11% à 1.343,45 pts, alors que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a reculé de 0,29% à 1.376,29 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a lâché 1,05% à 1.795,1 pts.