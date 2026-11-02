Aéroport Mohammed V: plus de 9 millions de passagers en neuf mois

Par LeSiteinfo avec MAP

L’aéroport international Mohammed V de Casablanca a enregistré une hausse de 9,7% du trafic des passagers à fin septembre 2026, par rapport à la même période de 2025, selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA).

Ainsi, cette plateforme aéroportuaire a accueilli 9,35 millions de passagers durant les neuf premiers mois de l’année en cours, contre 8,52 millions, durant la même période de 2025, précise l’ONDA dans ses statistiques relatives au trafic aérien commercial pour le mois de septembre 2026.

Pour le seul mois de septembre, l’aéroport Mohammed V a accueilli 1,1 million de passagers, contre 1 million de voyageurs en septembre 2025, soit une progression de 10,19%.

La ventilation du trafic aérien des passagers entre vols nationaux et internationaux au titre du mois de septembre 2026, comparativement à septembre 2025, fait ressortir que l’aéroport Mohammed V a accueilli 993,58 mille voyageurs sur les vols internationaux, contre 900,99 mille une année auparavant, soit une hausse de 10,28 %, tandis que le trafic national s’est établi à 108,61 mille passagers, contre 99,3 mille en septembre 2025, enregistrant ainsi une progression de 9,37 %.

Sur les neuf premiers mois de 2026, le trafic international à l’aéroport Mohammed V a atteint 8,41 millions passagers, contre 7,67 millions voyageurs durant la même période de l’année précédente, soit une progression de 9,6%.

Le trafic national s’est, pour sa part, établi à 942,96 mille passagers, contre 852,6 mille à fin septembre 2025, enregistrant une hausse de 10,6 %.

Au niveau national, les aéroports du Royaume ont enregistré, à fin septembre 2026, un trafic commercial de 29,33 millions passagers, en hausse de 8,74 % par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour le seul mois de septembre, le trafic s’est établi à 3,28 millions passagers, contre 3,04 millions de voyageurs en septembre 2025, soit une progression de 8,19 %.

S.L.