Digitalisation du commerce extérieur : TIJARA et PortNet renforcent leur coopération

Dans le cadre de leur convention de partenariat stratégique, TIJARA – Fédération Nationale des Métiers de la Distribution et de l’Industrie des Produits de Grande Consommation et PortNet, Guichet Unique National des Procédures du Commerce Extérieur, organisent, le 3 novembre 2026, un atelier de formation destiné aux membres de TIJARA, consacré aux bonnes pratiques et aux nouveaux services de PortNet pour optimiser la gestion des opérations d’importation et d’exportation.

Cette initiative constitue une concrétisation d’une coopération multidimensionnelle visant à accompagner les entreprises dans leur transformation numérique, à simplifier leurs opérations de commerce extérieur et à renforcer leur compétitivité.

Une convention multidimensionnelle au service des entreprises

Au-delà de la formation, ce partenariat ambitionne de développer une coopération durable autour de la digitalisation des procédures, du partage d’expertise, du renforcement des compétences et de l’identification de solutions adaptées aux besoins des entreprises. Il vise également à consolider le dialogue entre les opérateurs économiques et les acteurs institutionnels pour favoriser l’amélioration continue des services.

La formation, un levier de performance opérationnelle

L’atelier permettra aux membres de TIJARA de mieux maîtriser les fonctionnalités et les nouveaux services de PortNet, de renforcer leur connaissance des procédures dématérialisées et d’échanger directement avec ses équipes sur leurs besoins et problématiques opérationnels.

Un partenariat au service de la compétitivité du commerce extérieur

À travers cette convention, TIJARA et PortNet entendent inscrire leur coopération dans la durée, en développant des actions concrètes à forte valeur ajoutée pour les entreprises. Leur ambition commune est de faire de la digitalisation, du partage d’expertise et de la proximité avec les opérateurs des leviers essentiels de modernisation et de compétitivité du commerce extérieur marocain.