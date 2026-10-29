Economie

Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 29 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)29 octobre 2026 - 09:45
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 29 octobre :

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0634 – 11,6954

1 DOLLAR U.S.A. 9,032 – 10,4966

1 DOLLAR CANADIEN 6,4514 – 7,4976

1 LIVRE STERLING 12,027 – 13,977

1 LIVRE GIBRALTAR 12,027 – 13,977

1 FRANC SUISSE 10,909 – 12,679

1 RIYAL SAOUDIEN 2,4068 – 2,797

1 DINAR KOWEITIEN 29,032 – 33,74

1 DIRHAM E.A.U. 2,459 – 2,8578

1 RIYAL QATARI 2,4775 – 2,8793

1 DINAR BAHREINI 23,938 – 27,82

100 YENS JAPONAIS 5,7208 – 6,6484

1 RIYAL OMANI 23,46 – 27,264.

S.L.

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