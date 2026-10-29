Economie
Devises vs Dirham: les cours de change de ce jeudi 29 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du jeudi 29 octobre :
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0634 – 11,6954
1 DOLLAR U.S.A. 9,032 – 10,4966
1 DOLLAR CANADIEN 6,4514 – 7,4976
1 LIVRE STERLING 12,027 – 13,977
1 LIVRE GIBRALTAR 12,027 – 13,977
1 FRANC SUISSE 10,909 – 12,679
1 RIYAL SAOUDIEN 2,4068 – 2,797
1 DINAR KOWEITIEN 29,032 – 33,74
1 DIRHAM E.A.U. 2,459 – 2,8578
1 RIYAL QATARI 2,4775 – 2,8793
1 DINAR BAHREINI 23,938 – 27,82
100 YENS JAPONAIS 5,7208 – 6,6484
1 RIYAL OMANI 23,46 – 27,264.
S.L.
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