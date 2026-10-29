Comediablanca fait rayonner le rire à Taghazout Bay

Les 23 et 24 octobre 2026, Comediablanca a réuni plus de 1 800 festivaliers au Taghazout Bay Marriott Resort pour une première édition à la plage couronnée de succès, à guichets fermés.

Deux galas, 14 artistes et un village festival face à l’océan ont marqué ces deux soirées, confirmant la capacité du festival à proposer de nouvelles expériences autour de l’humour et du spectacle vivant.

Produit par Tendansia, structure de production et de développement de spectacles et d’événements culturels, Comediablanca a investi Taghazout Bay pour proposer une expérience où humour, culture et art de vivre se sont rencontrés dans un cadre inédit. Au-delà des spectacles, cette édition a fait du festival un véritable rendez-vous festif, réunissant artistes et publics dans un environnement exceptionnel au bord de l’océan.

Sous la direction artistique d’Amir Rouani, les deux galas ont proposé des univers distincts, portés par une scénographie immersive, un travail musical et des transitions conçues pour donner à chaque soirée son propre rythme. Les performances de danse de Temps’Danse, en ouverture des deux soirées, ont donné le ton et rythmé le lancement des spectacles. Le vendredi 23 octobre, Mimo Lazrak,

maître de cérémonie du gala francophone, a accompagné les performances d’Inès Reg, Jalil Tijani, Redouane Harjane, Coco Makmak et Karim Duval. Le samedi 24 octobre, Hamaka a assuré la présentation du gala marocain, réunissant Oussama Ramzi, Saïd & Wadie, Driss & Mehdi, Rachid Rafik et Karima Gouit.

En complément des galas, un village installé au cœur du resort a proposé aux festivaliers une expérience conviviale autour d’un food court, d’un marché des créateurs, d’animations et d’activations de partenaires. Les soirées se sont ensuite poursuivies en musique avec les after-parties animées par Omary et D33psoul, dans le cadre exceptionnel de Taghazout Bay.

Cette première édition à la plage illustre la volonté de Comediablanca d’explorer de nouveaux formats et de faire dialoguer spectacle vivant et territoire. En s’associant à Taghazout Bay, le festival a investi un cadre singulier pour proposer une expérience associant programmation artistique, convivialité et découverte de la destination. Une démarche qui reflète également l’ambition de Tendansia : produire et développer des spectacles et des événements culturels capables de créer des rencontres entre

artistes, publics et territoires.

Après le succès de cette édition, Comediablanca poursuit son aventure à l’international. Le 22 janvier 2027, le festival retrouvera pour la deuxième fois le public parisien sur la scène de l’Olympia, salle emblématique qui accueillera une nouvelle étape de sa tournée. Ce rendez-vous prolongera le rayonnement du festival et son ambition de faire voyager la création humoristique marocaine au-delà des frontières.

De Taghazout Bay à l’Olympia de Paris, Comediablanca poursuit son développement avec une même ambition : rassembler les publics autour du rire et faire rayonner l’humour marocain à l’international.