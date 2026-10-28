Laprophan obtient le visa de l’AMMC pour son introduction à la Bourse de Casablanca

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LAPROPHAN a obtenu, ce 28 octobre 2026, le visa de l’AMMC sous la référence VI/EM/033/2026 pour son introduction à la Bourse de Casablanca.

Cette introduction en bourse, d’un montant global maximum de 2 222 535 700 dirhams, a pour ambition d’accompagner son développement actuel et de soutenir la croissance externe, dont la nouvelle acquisition en cours, ainsi que de renforcer la structure financière du Groupe et d’accompagner son développement industriel.

Elle sera réalisée par voie (i) d’augmentation du capital social réservée au public à hauteur d’un montant (prime d’émission incluse) de 1 399 975 500 millions de dirhams, et (ii) de cession au public de 2 412 200 actions existantes détenues par MC IV Pharma et MC IV Morocco pour un montant maximal de 822 560 200 de dirhams. À l’issue de l’Opération, les actions offertes au public représenteront 37,64 % du capital et des droits de vote.

Pionnier national et acteur de référence multinational, le Groupe LAPROPHAN a pour vocation de mettre à la disposition des professionnels de santé et des patients des médicaments et solutions thérapeutiques de qualité, au service de la santé publique, de l’efficience des soins et de la souveraineté sanitaire.

Fort d’une histoire de plus de 75 ans, initiée en 1949 par le Dr Abderrahim Bennis, LAPROPHAN s’impose aujourd’hui comme une plateforme pharmaceutique multinationale intégrée de référence. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur du médicament — de la recherche et développement (R&D) à la commercialisation, en passant par la fabrication et la distribution —, le Groupe Laprophan s’appuie sur un modèle intégré multi-pôles.

Par ailleurs, dans le cadre de son plan de croissance externe visant à accélérer son développement et son changement d’échelle, le Groupe Laprophan a concrétisé plusieurs acquisitions structurantes.

En 2024 au Maroc, le Groupe a acquis 100 % d’Amanys Pharma, renforçant ses positions sur le segment hospitalier, l’oncologie et la production d’antibiotiques bêtalactamines, tout en intégrant deux filiales à Dubaï et en Inde, puis 75 % de Botanic Pharma, spécialisée dans les compléments alimentaires.

En février 2026, Laprophan a franchi une étape internationale majeure avec l’acquisition de 60 % dans le groupe suisse Rivopharm. Implanté à Manno (Lugano) et disposant d’un site industriel certifié Swissmedic, EU-GMP et US-FDA, Rivopharm apporte un portefeuille de près de 540 AMM, un centre de R&D Developharma, ainsi qu’un réseau de commercialisation B2C/B2B étendu à plus de 30 pays grâce notamment à ses filiales en Allemagne, au Royaume-Uni et en Lituanie.

Laprophan a par ailleurs signé, en octobre 2026, le contrat d’acquisition de Corporate Investment Holding (société mère du laboratoire pharmaceutique Polymedic), opération qui reste sous réserve de l’obtention de l’autorisation du Conseil de la Concurrence.