Economie
La Bourse de Casablanca démarre en baisse ce jeudi
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a démarré en baisse jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,15% à 16.901,2 points (pts).
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,04% à 1.226,53 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, perdait 0,06% à 1.255,7 pts.
Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, cédait 0,46% à 1.604,08 pts.
Mercredi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,55%.
S.L.
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