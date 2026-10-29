La Bourse de Casablanca démarre en baisse ce jeudi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a démarré en baisse jeudi, son indice phare, le MASI, reculant de 0,15% à 16.901,2 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,04% à 1.226,53 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, perdait 0,06% à 1.255,7 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, cédait 0,46% à 1.604,08 pts.

Mercredi, le MASI avait terminé sur une perte de 0,55%.

S.L.