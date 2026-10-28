La Bourse de Casablanca clôture en territoire négatif ce mercredi

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire négatif mercredi, son indice principal, le MASI, cédant 0,55% à 16.926,61 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a reculé de 0,64% à 1.226,02 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a lâché 0,52% à 1.256,44 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a, quant à lui, perdu 0,5% à 1.611,52 pts.

S.L.