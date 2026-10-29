Le Maroc et les États-Unis lancent la caravane nationale de robotique « Route 250 »

Le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification, l’Ambassade des États-Unis au Maroc et l’association LOOP for Science & Technology lancent la caravane nationale « Route 250 », une initiative destinée à renforcer les compétences numériques des enseignants et à promouvoir l’intégration de l’intelligence artificielle, du coding et de la robotique dans les pratiques pédagogiques. Ciblant l’ensemble des 12 Académies Régionales d’Éducation et de Formation (AREF) et plus de 20 directions provinciales, le programme vise à outiller les enseignants du primaire et du collégial afin de préparer les élèves aux compétences technologiques de demain.

Alignée sur les objectifs de la stratégie numérique du ministère, l’initiative propose des ateliers pratiques organisés dans les centres de formation régionaux et provinciaux. Animées par des formateurs certifiés, ces sessions initieront les enseignants aux fondamentaux de la robotique, au codage et aux applications de l’IA générative, incluant des outils tels que Gemini et les techniques d’ingénierie de requêtes (prompt engineering). L’objectif est de favoriser un apprentissage plus interactif, de stimuler la créativité des élèves et de renforcer leurs capacités de résolution de problèmes.

“Pour le Ministère de l’Éducation Nationale, du préscolaire, de la formation professionnelle et de la qualification, cette caravane constitue une initiative stratégique parfaitement alignée sur les objectifs numériques du ministère. En ancrant la pensée computationnelle et l’intelligence artificielle au cœur des parcours de formation, cette collaboration illustre l’engagement constant du ministère à doter les enseignants des outils les plus performants pour ériger l’école de la réussite et préparer les générations futures aux défis technologiques de demain. Notre partenariat fructueux avec l’association LOOP for Science & Technology a déjà permis à de nombreux élèves et enseignants de s’initier à la robotique à travers des activités parascolaires au sein des clubs de technologie, de robotique ou d’informatique. L’appui de nos partenaires, et tout particulièrement de l’Ambassade des États-Unis au Maroc, a été déterminant pour permettre à nos élèves de s’investir pleinement dans le domaine de la robotique et de l’innovation. Ce qui a contribué à former une génération de jeunes talents qui font aujourd’hui rayonner le Maroc sur la scène internationale”, a déclaré Mme Ilham Laaziz, Directrice des Ressources Pédagogiques et Numériques au sein du Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification

« Alors que les États-Unis célèbrent le 250ème anniversaire de leur indépendance, la Route 250 met en lumière les liens exceptionnels qui unissent nos deux pays depuis des siècles. En soutenant l’innovation, la robotique et l’intelligence artificielle dans l’éducation, nous contribuons à créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse marocaine qui renforceront notre partenariat dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation », a déclaré Benjamin Ziff, Chargé d’Affaires à l’Ambassade des États-Unis au Maroc.

L’Ambassade des États-Unis a également introduit au Maroc la FIRST Robotics Competition (FRC), un programme américain de premier plan dans l’enseignement des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques). Lors de sa saison inaugurale, l’équipe Matrix a remporté le prix « Rookie All-Star », illustrant le talent et le potentiel des élèves marocains. Fort de ce succès, l’Ambassade soutient deux autres équipes marocaines de la FRC cette année, élargissant ainsi les opportunités pour les jeunes de développer des compétences pratiques en robotique, en ingénierie et en innovation grâce à la technologie américaine.

L’appellation « Route 250 » fait référence au 250ème anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis et célèbre une étape majeure de l’amitié maroco-américaine : le Maroc a été le premier pays à reconnaître l’indépendance américaine, en 1777. Près de deux siècles et demi plus tard, ce partenariat historique se poursuit à travers un engagement commun à investir dans l’éducation, à favoriser l’innovation et à préparer les générations futures aux défis de demain.

Le lancement officiel de la caravane a été marqué par une cérémonie organisée à Rabat le 27 octobre 2026, en présence des représentants du Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire, de la Formation Professionnelle et de la Qualification, de l’Ambassade des États-Unis et de LOOP for Science & Technology.