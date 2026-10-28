Sothema annonce l’acquisition de 100% du capital de Ramo Pharm

Le groupe Sothema (le « Groupe ») annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition de 100% du capital de Ramo Pharm.

Acteur marocain spécialisé dans les compléments alimentaires, Ramo Pharm dispose d’un portefeuille de marques reconnues, parmi lesquelles Enrouex®, ZENmag®, Toudex®, Hivernex®, CD Zinc® et Matervit®. Positionnés sur des segments porteurs de la santé (ORL, Immunité, Stress &Sommeil, Santé de la femme, etc.), ces produits bénéficient d’une dynamique de croissance soutenue et d’un ancrage solide dans le réseau officinal marocain. Ramo Pharm dispose également d’un pipeline de produits innovants venant soutenir ses perspectives de croissance.

La réalisation de l’opération demeure soumise à la satisfaction des conditions suspensives usuelles, notamment à l’obtention de l’autorisation du Conseil de la Concurrence.

Cette acquisition s’inscrit dans la vision stratégique de Sothema visant à opérer désormais 4 univers thérapeutiques : General Medicine & Chronic Care, Specialty Products, Dialysis Solutions et Wellness & Consumer Health.

Porté par les attentes croissantes des patients en matière de prévention, de bien-être et de solutions de santé d’origine naturelle, le segment des compléments alimentaires offre des perspectives de croissance significatives. Cette opération permettra ainsi de capitaliser sur cette dynamique en conjuguant les expertises et atouts complémentaires des deux groupes, autour des leviers stratégiques suivants :

• Renforcer et enrichir le portefeuille de marques, en consolidant les positions des produits existants et en accélérant le développement et le lancement de nouvelles solutions innovantes ;

• Accélérerle développementinternational, en s’appuyant sur l’implantation et les réseaux de distribution de Sothema à l’international ;

• Tirer parti de synergies opérationnelles pour accompagner la croissance de l’activité et soutenir son changement d’échelle.