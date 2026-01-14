La Fédération Tijara décrypte les nouveautés fiscales de la LF 2026 (VIDEO)

Rendez-vous annuel incontournable, la rencontre des membres de Tijara, la Fédération Nationale des Métiers de la Distribution des Produits de Grande Consommation, a constitué une occasion privilégiée pour débattre des principales mesures fiscales introduites par la Loi de finances 2026.

Cette réunion a permis aux participants d’échanger autour des nouvelles dispositions entrées en vigueur, ainsi que de leurs impacts sur l’environnement économique et entrepreneurial.

La Loi de finances 2026 marque une étape importante dans l’évolution du système fiscal marocain. Elle consacre en effet plusieurs mesures issues d’un processus de réflexion et de concertation étalé sur près de quatre années, visant à moderniser et renforcer l’équité du cadre fiscal national.

Ces réformes prennent en compte les volets phares de la fiscalité marocaine, notamment l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que l’impôt sur les sociétés. L’objectif affiché est de favoriser une meilleure lisibilité du système fiscal, d’améliorer la compétitivité des entreprises et de renforcer la justice fiscale.

À travers ce rendez-vous annuel, la Fédération Tijara confirme son rôle d’espace de dialogue et de proposition, en accompagnant ses membres dans la compréhension des nouvelles mesures fiscales et en contribuant activement au débat autour des réformes structurantes de l’économie nationale.

