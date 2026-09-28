TIJARA et l’ONSSA renforcent leur partenariat stratégique

TIJARA – Fédération Nationale des Métiers de la Distribution et de l’Industrie des Produits de Grande Consommation a tenu, jeudi 24 septembre 2026, son Assemblée Générale Ordinaire et son Assemblée Générale Extraordinaire, sous la présidence de Ali TAZI.

Les résolutions soumises aux membres ont été adoptées à l’unanimité, confirmant la cohésion des membres et leur engagement en faveur du développement de la Fédération. Cette rencontre a été marquée par la présence, en qualité d’invité d’honneur, du Dr Abdelghani Azzi, Directeur général par intérim de l’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA). À cette occasion, Ali TAZI a rappelé la dimension stratégique du partenariat entre TIJARA et l’ONSSA, ainsi que le rôle central de l’Office dans l’écosystème national des produits de grande consommation.

Il a souligné l’importance d’un dialogue régulier avec les professionnels afin d’accompagner les évolutions du secteur, de renforcer la conformité et de fluidifier les opérations. Des axes de coopération concrets Les échanges ont permis d’identifier plusieurs priorités de collaboration, notamment le renouvellement de la convention de partenariat entre TIJARA et l’ONSSA, ainsi que la mise en place d’actions de formation des membres à une maîtrise avancée de la plateforme ATLAS, afin de faciliter leurs démarches et leurs interactions avec l’Office.

Les deux parties ont également évoqué la participation de TIJARA au comité consultatif de l’ONSSA, ainsi que la programmation de conférences, rencontres techniques et visioconférences, destinées à renforcer la fluidité et la régularité des échanges. À travers ces chantiers, TIJARA et l’ONSSA entendent consolider un partenariat plus opérationnel, plus proche des entreprises et davantage orienté vers la concertation, au service de la sécurité sanitaire, de la conformité et de la compétitivité des secteurs de la distribution et de l’industrie des produits de grande consommation.

S.L.