AVIVA Cuisines & Aménagements s’installe au Maroc

L’enseigne française AVIVA Cuisines & Aménagements poursuit son développement avec son arrivée au Maroc et l’ouverture d’un nouveau showroom à Rabat.

Portée localement par ARC CUISINE, master franchisé de la marque dans le Royaume à l’initiative de la

famille Bouazzaoui, AVIVA propose une approche de l’aménagement intérieur alliant design contemporain, fonctionnalité, qualité de fabrication allemande et maîtrise du budget.

Fondée à Annecy, en France, en 2000, AVIVA s’appuie sur plus de 25 ans d’expérience et un réseau

de plus de 100 magasins en France. Avec son concept « La Maison AVIVA », l’enseigne réunit trois

univers complémentaires : les cuisines, les dressings et les meubles de salle de bain, avec des

solutions personnalisées adaptées aux espaces, aux envies et au budget de chacun.

Les meubles commercialisés au Maroc sont fabriqués et montés en Allemagne, conformément aux

standards de production de la marque. Pour les cuisines, AVIVA s’appuie notamment sur Nobilia,

fabricant allemand reconnu dans le secteur.

Situé à l’entrée de Rabat, le showroom de 400 m² permet de découvrir les collections et de

bénéficier d’un accompagnement personnalisé, de la conception en 3D à la prise de mesures, jusqu’à

la livraison et l’installation.

Cette implantation marque le début d’une stratégie de développement national. ARC CUISINE

prévoit notamment une deuxième implantation à Casablanca entre 2027 et 2028, avant un déploiement progressif dans d’autres grandes villes du Royaume.