TIJARA renforce l’alliance Commerce-Industrie pour le Made in Morocco

TIJARA, Fédération Nationale des Métiers de la Distribution et de l’Industrie des Produits de Grande Consommation, a accueilli ce jeudi 13 novembre 2025 Monsieur Youssef FADIL, Directeur Général de l’Industrie au sein du Ministère de l’Industrie et du Commerce, invité à présenter les mécanismes de soutien déployés par l’État dans le cadre de la stratégie nationale d’industrialisation.

Cette rencontre a mis en lumière la complémentarité stratégique entre la vision du Ministère et la dynamique engagée par TIJARA : accélérer l’industrialisation des produits de grande consommation, moderniser les circuits de distribution et renforcer les pratiques commerciales.

Au cœur de cette stratégie nationale, plusieurs axes structurants ont été détaillés :

la montée en capacité des unités industrielles, soutenue par des incitations à l’investissement productif ;

l’intégration locale, favorisée par la substitution compétitive aux importations et le développement de chaînes de valeur nationales ;

la transition énergétique et environnementale, devenue un impératif pour accéder aux marchés internationaux et répondre aux nouvelles exigences de conformité ;

la digitalisation industrielle, visant à moderniser les procédés, optimiser la logistique et renforcer la traçabilité ;

et enfin, la formation et la qualification du capital humain, pilier indispensable pour accompagner l’évolution des métiers et répondre aux besoins croissants d’une industrie innovante et compétitive.

Autant de leviers essentiels pour accroître la compétitivité économique et consolider la souveraineté industrielle du Royaume.

En marge de cette présentation, la Fédération a tenu son Conseil d’Administration, suivi de son Assemblée Générale Ordinaire, consacrés à l’évaluation de l’exercice écoulé et à la consolidation de la nouvelle orientation de TIJARA, fondée sur une synergie renforcée entre Distribution, Commerce et Industrie.

Ali TAZI, Président de TIJARA, a présenté les actions menées au sein des commissions thématiques, en soulignant les orientations majeures de la nouvelle feuille de route.

L’Assemblée a ensuite examiné et approuvé l’ensemble des points inscrits à l’ordre du jour, réaffirmant l’engagement des membres en faveur des priorités stratégiques définies pour le prochain exercice.