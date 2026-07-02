Vivo Energy finalise l’acquisition de TotalEnergies Marketing Jordan et introduit la marque Engen au Maroc

Vivo Energy a le plaisir d’annoncer la finalisation de la transaction portant sur l’acquisition de 100 % des actions de TotalEnergies Marketing Jordan.

Vivo Energy, société leader dans la distribution d’énergie en Afrique – qui opère désormais environ 4 200 stations-service à travers 29 marchés – a finalisé aujourd’hui l’acquisition de TotalEnergies Marketing Jordan, y compris son réseau d’environ 180 stations-service et ses activités de carburants commerciaux et de lubrifiants.

Cette acquisition marque l’introduction de la marque Engen en Jordanie. Désormais présente sur 13 marchés de Vivo Energy, Engen est la marque de distribution détenue par Vivo Energy, reconnue pour la qualité de ses produits et de ses services. Elle est également la première marque de carburant en Afrique du Sud où son réseau, fort de plus de 1 000 stations-service, distribue un litre de carburant sur quatre vendu dans le pays. Dans les mois à venir, la marque Engen remplacera progressivement TotalEnergies sur les enseignes des stations-service en Jordanie.

Depuis l’annonce de la transaction en novembre 2025, toutes les parties ont travaillé étroitement à l’obtention des autorisations réglementaires requises et à la réalisation des conditions suspensives, désormais entièrement remplies.

Commentant cette transaction, Stan Mittelman, CEO du Groupe Vivo Energy, a déclaré : « Cette acquisition marque une étape importante pour Vivo Energy qui fait son entrée en Jordanie, premier marché du Groupe en dehors de l’Afrique. La Jordanie bénéficie de fondamentaux solides et est portée par une équipe que nous tenons en haute estime. Vivo Energy et notre marque de distribution Engen, partagent des valeurs africaines de service client et d’engagement envers les communautés, qui, nous en sommes convaincus, trouveront un véritable écho en Jordanie. Nous nous réjouissons de contribuer au développement de ce marché dans les années à venir. »

Adel Saadallah, nouveau Managing Director de Vivo Energy Jordan, a ajouté : « Je suis extrêmement fier d’avoir été nommé pour prendre la direction des activités de Vivo Energy en Jordanie, au moment où nous faisons notre entrée sur ce nouveau marché. Je fais partie de Vivo Energy depuis sa création et ai pu observer de première main comment notre modèle permet de bâtir des entreprises solides et pérennes. »

Le succès de Vivo Energy repose sur des équipes de direction locales autonomes, capables de répondre efficacement aux besoins des clients et des parties prenantes – un modèle que l’entreprise entend également mettre en œuvre en Jordanie.

Saadallah a conclu : « Cette annonce marque un changement d’actionnariat, mais les collaborateurs, les contrats avec les distributeurs et les relations avec les clients demeurent inchangés. Ma priorité sera de travailler aux côtés des équipes en place pour capitaliser sur leurs succès et assurer une transition harmonieuse pour tous.

2026 est une année exceptionnelle pour la Jordanie : le Royaume célèbre les 80 ans de son indépendance et la toute première qualification de l’équipe nationale pour la Coupe du Monde. Nous ferons écho à cette fierté dans nos programmes, en plaçant la Jordanie et les Jordaniens au cœur de nos priorités. »