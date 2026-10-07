Economie
Devises vs Dirham: les cours du mercredi 7 octobre
Par LeSiteinfo avec MAP
Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 7 octobre.
Devises Achat – Vente
1 EURO 10,0806 * 11,7152
1 DOLLAR U.S.A. 9,0077 * 10,4685
1 DOLLAR CANADIEN 6,3319 * 7,3587
1 LIVRE STERLING 11,923 * 13,857
1 LIVRE GIBRALTAR 11,923 * 13,857
1 FRANC SUISSE 10,81 * 12,562
1 RIYAL SAOUDIEN 2,3993 * 2,7883
1 DINAR KOWEITIEN 29,015 * 33,721
1 DIRHAM E.A.U. 2,4525 * 2,8501
1 RIYAL QATARI 2,471 * 2,8718
1 DINAR BAHREINI 23,893 * 27,767
100 YENS JAPONAIS 5,6978 * 6,6218
1 RIYAL OMANI 23,397 * 27,191.
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