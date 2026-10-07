Economie

Devises vs Dirham: les cours du mercredi 7 octobre

Agence Maghreb Arabe Presse (MAP)7 octobre 2026 - 09:54
Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les cours des devises étrangères contre le dirham établis par Bank Al-Maghrib pour la journée du mercredi 7 octobre.

Devises Achat – Vente

1 EURO 10,0806 * 11,7152

1 DOLLAR U.S.A. 9,0077 * 10,4685

1 DOLLAR CANADIEN 6,3319 * 7,3587

1 LIVRE STERLING 11,923 * 13,857

1 LIVRE GIBRALTAR 11,923 * 13,857

1 FRANC SUISSE 10,81 * 12,562

1 RIYAL SAOUDIEN 2,3993 * 2,7883

1 DINAR KOWEITIEN 29,015 * 33,721

1 DIRHAM E.A.U. 2,4525 * 2,8501

1 RIYAL QATARI 2,471 * 2,8718

1 DINAR BAHREINI 23,893 * 27,767

100 YENS JAPONAIS 5,6978 * 6,6218

1 RIYAL OMANI 23,397 * 27,191.

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