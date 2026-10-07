Economie
La Bourse de Casablanca finit sur une note positive
Par LeSiteinfo avec MAP
La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,58% à 16.990,77 points (pts).
Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,61% à 1.229,55 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,43% à 1.256,01 pts.
De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a pris 0,81% à 1.637,12 pts.
A regarder aussi
Fortes pluies dans plusieurs villes du Maroc (VIDEO)