La Bourse de Casablanca finit sur une note positive

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca a fini sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, gagnant 0,58% à 16.990,77 points (pts).

Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,61% à 1.229,55 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG selon Moody’s ESG Solutions, a pris 0,43% à 1.256,01 pts.

De son côté, le MASI Mid and Small Cap, reflétant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, a pris 0,81% à 1.637,12 pts.