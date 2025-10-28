Vivo Energy Maroc et INJAZ Al-Maghrib renouvellent leur partenariat

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la commercialisation et de la distribution de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc et de gaz de pétrole liquéfié de marque Butagaz, consolide son engagement sociétal en renouvelant son partenariat stratégique avec l’association INJAZ Al-Maghrib. Une nouvelle convention a été signée, ce vendredi 24 octobre 2025, pour la période 2025-2027 afin de poursuivre le développement de programmes éducatifs et entrepreneuriaux destinés à la jeunesse marocaine.

« Notre partenariat historique avec INJAZ Al-Maghrib traduit notre engagement durable en faveur de la jeunesse marocaine. Nous sommes convaincus que l’éducation et l’entrepreneuriat représentent des leviers puissants pour favoriser l’inclusion et encourager le développement du potentiel des jeunes. La mobilisation de nos collaborateurs mentors est une fierté et une preuve concrète de notre volonté d’agir collectivement pour l’avenir », déclare Matthias de Larminat, Directeur Général de Vivo Energy Maroc.

Ce partenariat, initié en 2009, s’inscrit dans la durée et illustre la volonté commune des deux institutions de promouvoir l’éducation et de stimuler l’esprit d’entreprise comme leviers d’inclusion et de développement humain. Depuis plus de seize ans, cette collaboration a permis d’impacter des milliers de jeunes à travers le Royaume, en leur offrant les compétences et les outils nécessaires pour construire leur avenir professionnel et entrepreneurial. Depuis 2009, cette collaboration a permis de former plus de 250 000 jeunes et de créer plus de 300 junior-entreprises et en mobilisant plus de 170 collaborateurs mentors de Vivo Energy Maroc dans le cadre du mécénat de compétences.

Cette nouvelle convention porte principalement sur le Company Program, programme phare d’INJAZ Al-Maghrib qui initie les lycéens et étudiants à l’entrepreneuriat à travers la création et la gestion d’entreprises en conditions réelles. Elle inclut également la participation de Vivo Energy Maroc à d’autres initiatives éducatives et d’innovation menées par l’association selon les besoins identifiés.

La spécificité majeure du partenariat réside dans le mécénat de compétences, à travers lequel des collaborateurs de Vivo Energy Maroc s’engagent comme mentors bénévoles. En partageant leur expérience professionnelle et leur savoir-faire, ils accompagnent les jeunes dans le développement de leurs projets et participent activement à leur apprentissage. Cette mobilisation humaine et solidaire constitue une dimension essentielle du partenariat.

« Le renouvellement de notre partenariat confirme la solidité de la relation entre INJAZ Al-Maghrib et Vivo Energy Maroc. Ensemble, nous poursuivons la même ambition : offrir aux jeunes Marocains les moyens de développer leurs compétences, de gagner en confiance et de contribuer à leur ouvrir l’accès à la vie active dans les meilleures conditions », souligne Wafaa Joundy, Présidente d’INJAZ Al-Maghrib.

« Participer au Company Program m’a permis de transformer une idée en projet concret. Avec Saferide, nous avons développé une solution technologique pour renforcer la sécurité des usagers de la route. Grâce à l’accompagnement d’INJAZ Al-Maghrib et des mentors de Vivo Energy Maroc, j’ai appris à croire en mon potentiel et à envisager l’entrepreneuriat comme un véritable levier de changement », témoigne Abir Aman, lauréate du Company Program 2025 de l’Université Mohammed V – Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales d’Agdal.

A travers ce partenariat structurant, Vivo Energy Maroc réaffirme sa volonté de contribuer activement au développement humain du Royaume et à la promotion d’une jeunesse entreprenante et responsable. Cette initiative s’inscrit pleinement dans la continuité des actions citoyennes de l’entreprise, articulées autour de trois axes stratégiques : l’éducation, les énergies renouvelables et la santé à travers la sécurité routière.