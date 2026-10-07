Les Marocains dénoncent la flambée des prix des œufs

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Les prix des œufs ont grimpé dans plusieurs marchés de Casablanca, ce qui a suscité la colère des consommateurs. D’autant plus que ce produit occupe une place importante dans l’alimentation quotidienne des ménages marocains.

Selon les constats de Le Site info, notamment dans les quartiers populaires, le prix de l’œuf a atteint un dirham, contre 70 à 75 centimes quelques jours auparavant.

Des citoyens dénoncent ainsi une nouvelle hausse qui s’ajoute à celles d’autres produits de première nécessité et accentue la pression sur le budget des familles, surtout celles aux revenus limités. Ils réclament d’ailleurs un contrôle des prix afin de limiter les augmentations injustifiées.

Dans une précédente déclaration à Le Site info, Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, avait expliqué que la hausse des prix des œufs était principalement liée à une baisse de la production.

Selon lui, de nombreux producteurs ont été contraints de réduire leur activité après avoir accumulé des pertes, sous l’effet de coûts de production élevés et de prix de vente auparavant trop bas.

H.M.