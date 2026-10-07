L’USFP rejoindra-t-elle le gouvernement El Mansouri ?

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L’USFP devrait réunir son Conseil national dans les prochains jours afin de donner mandat à son premier secrétaire, Driss Lachgar, pour trancher la question de sa participation au futur gouvernement.

Selon une source au sein du parti, le bureau politique s’est montré favorable à une participation au prochain gouvernement lors de sa dernière réunion. Elle indique que le deuxième entretien entre Lachgar et la Cheffe du gouvernement désignée, Fatima Ezzahra El Mansouri, tenu lundi, a nettement rapproché l’USFP d’une participation à la prochaine majorité conduite par le PAM.

Cette rencontre a duré plus d’une heure, contre moins d’une heure pour l’entretien avec Mohamed Ouzzine, secrétaire général du MP. Notre source y voit un signe supplémentaire d’un rapprochement entre le PAM et l’USFP.

À ce stade, aucune alliance n’est officiellement arrêtée. Plusieurs indices laissent toutefois entrevoir une majorité réunissant le PAM et les partis de la Koutla, à savoir l’Istiqlal, le PPS et l’USFP.

H.M.