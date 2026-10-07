Ericsson célèbre 150 ans d’innovation et réaffirme son engagement en faveur du futur numérique du Maroc

Ericsson célèbre cette année ses 150 ans, un anniversaire qui témoigne d’un siècle et demi d’innovation et d’évolution dans le domaine des télécommunications.

Au-delà de cette étape symbolique, cet anniversaire rappelle le rôle joué par le Groupe dans les grandes transformations de la connectivité et sa volonté de continuer à accompagner les opérateurs télécoms, les entreprises et les institutions dans leurs nouveaux enjeux technologiques.

Fondé en 1876, Ericsson a accompagné les principales évolutions des télécommunications, des premières infrastructures de communication au développement des réseaux mobiles. Aujourd’hui, le Groupe concentre notamment son expertise autour de la 5G, de l’intelligence artificielle, des réseaux autonomes, des communications critiques et, plus largement, des technologies de connectivité.

Leader mondial de la 5G, Ericsson développe des infrastructures et des solutions destinées à répondre à l’évolution des usages et à la croissance des besoins en connectivité. Pour les opérateurs télécoms comme pour les entreprises et les acteurs institutionnels, ces technologies constituent désormais un socle essentiel de la transformation numérique.

Cette évolution passe également par une place croissante accordée à l’intelligence artificielle et à l’automatisation des réseaux. À travers les technologies autonomes, Ericsson travaille au développement de réseaux capables de gagner en efficacité, en agilité et en capacité d’adaptation face à des environnements numériques toujours plus complexes.

Les communications critiques constituent un autre axe majeur de l’expertise du Groupe. Dans des secteurs où la disponibilité, la fiabilité et la continuité des communications sont essentielles, Ericsson met son savoir-faire au service de solutions de connectivité adaptées aux exigences des organisations, des industries et des institutions.

Au Maroc, cette histoire s’inscrit dans une relation durable avec l’écosystème national des télécommunications. Présent dans le Royaume depuis plus de quatre décennies, Ericsson contribue au développement des télécommunications au Maroc depuis les premières générations de réseaux. Aux côtés des opérateurs, des institutions, des entreprises et des acteurs de l’écosystème technologique, le Groupe accompagne l’évolution des réseaux et, plus largement, la transformation numérique du pays.

Alors que le Royaume poursuit sa transformation numérique, l’accélération des usages, le développement de la 5G, l’intégration croissante de l’intelligence artificielle et l’évolution des besoins des entreprises et des institutions ouvrent une nouvelle phase pour l’écosystème technologique. Dans ce contexte, Ericsson entend continuer à mettre son expertise et ses capacités d’innovation au service de cette dynamique.

« Célébrer les 150 ans d’Ericsson, c’est mesurer le chemin parcouru par les télécommunications, mais surtout regarder les transformations qui se dessinent devant nous. La 5G, l’intelligence artificielle, l’automatisation et les communications critiques ouvrent de nouvelles perspectives pour les opérateurs, les entreprises et les institutions. Au Maroc, notre ambition est de continuer à travailler aux côtés de cet écosystème et de mettre notre expertise technologique au service des prochaines étapes de la transformation numérique du Royaume. Le Maroc constitue également un hub important pour Ericsson, avec des experts basés dans le pays qui contribuent à des activités couvrant une large géographie en Afrique de l’Ouest et en Afrique australe », a déclaré Majda Lahlou Kassi, Présidente d’Ericsson Maroc.

Ces 150 ans sont la continuité d’une ambition qui accompagne Ericsson depuis sa création, celle de faire évoluer les technologies de communication au rythme des besoins des sociétés et des économies. Au Maroc comme à l’international, le Groupe entend poursuivre cette trajectoire en s’appuyant sur ses métiers historiques et sur les technologies qui dessinent aujourd’hui les prochaines générations de connectivité.