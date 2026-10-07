Royal Air Maroc, première compagnie aérienne africaine à proposer le Wi-Fi Starlink à bord

Royal Air Maroc (RAM) équipera 41 de ses appareils avec la solution de connectivité haut débit Starlink, accessible gratuitement à l’ensemble des adhérents au programme Safar Flyer, une avancée majeure dans la refonte de l’expérience passager qui fera de la compagnie nationale la première du continent africain à proposer une connexion ultra-rapide et ininterrompue, rendue possible par la constellation de satellites la plus performante au monde.

Le déploiement sera amorcé au début de l’année 2027, avec une montée en puissance progressive sur l’ensemble de la flotte, afin de garantir une continuité opérationnelle optimale, fait savoir la compagnie dans un communiqué.

Une fois le système installé, les passagers de Royal Air Maroc bénéficieront d’un accès Internet à très haut débit, leur permettant de regarder des contenus en streaming, de communiquer, de travailler en temps réel et de rester connectés tout au long du vol, poursuit la même source.

« Cet accord reflète une ambition claire et affirmée, celle d’offrir à nos passagers une expérience de voyage conforme aux standards internationaux les plus exigeants », souligne le président-directeur général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, notant qu’en choisissant le Wi-Fi le plus rapide du ciel, la compagnie franchit une étape décisive dans la transformation de son expérience client et réaffirme sa vocation à connecter l’Afrique, l’Europe et le reste du monde avec le plus haut niveau d’exigence.

« Cette ambition s’inscrit dans un plan pluriannuel qui comprend le renouvellement de la flotte, la refonte des cabines et une modernisation complète de l’expérience client, tant au sol qu’à bord », explique-t-il.

De son côté, la vice-présidente des opérations commerciales de Starlink chez SpaceX, Lauren Dreyer, précise que la décision de la RAM d’introduire Starlink dans sa flotte marque une étape importante pour l’aviation en Afrique.

« En devenant la première compagnie du continent à proposer cette technologie, Royal Air Maroc permettra à ses passagers de bénéficier de la même expérience haut débit et à faible latence qui transforme déjà les voyages sur d’autres continents. De Casablanca vers toute l’Afrique et au-delà, les voyageurs pourront compter sur une connexion fiable tout au long de leur vol », explique-t-elle.

La connectivité à bord constitue un levier majeur de la stratégie d’expérience client de Royal Air Maroc. À travers ce nouveau service, la compagnie nationale répond à un besoin croissant de connectivité continue d’une clientèle large et variée composée notamment de voyageurs d’affaires, de membres de la diaspora, d’étudiants ou de touristes.

Avec Starlink, Royal Air Maroc confirme son rôle de pionnière et de moteur pour l’évolution de l’aviation en Afrique. En plaçant la connectivité de nouvelle génération au cœur de son offre, la compagnie nationale contribue à bâtir les bases d’une industrie aéronautique africaine plus moderne, plus compétitive et résolument tournée vers l’excellence, tout en consolidant sa position de leader en matière d’innovation au service des passagers sur le continent, conclut le communiqué.