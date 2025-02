RAM: un vol Maroc-Europe alimenté en carburant durable

Par LeSiteinfo avec MAP

Vivo Energy Maroc et Royal Air Maroc ont lancé, jeudi, le premier vol reliant le Maroc et l’Europe, neutre en carbone et avitaillé en carburant d’aviation durable (Sustainable Aviation Fuels- SAF).

Il s’agit du vol Marrakech-Paris, opéré par un avion de type Boeing 737 NG transportant 151 passagers, qui a été réalisé par la Compagnie aérienne marocaine, indique un communiqué conjoint, notant que l’appareil a décollé de l’aéroport Marrakech Menara à 16h20 pour une durée de vol de trois heures jusqu’à l’aéroport Paris-Orly.

Cette initiative souligne l’engagement des deux entreprises en faveur d’une aviation plus durable au Maroc, tout en contribuant à un tourisme plus responsable alors que le Royaume est devenu la destination touristique préférée en Afrique, précise le communiqué.

Cette avancée majeure résulte d’un partenariat stratégique entre Vivo Energy Maroc et Royal Air Maroc, mettant en lumière leur volonté commune d’accélérer la transition énergétique du transport aérien.

Le vol AT740 reliant Marrakech à Paris-Orly renforce le positionnement du Maroc comme pionnier dans l’utilisation des carburants durables en Afrique. Une approche d’autant plus proactive, que la réglementation européenne impose depuis 2025 un minimum de 2% de SAF pour les ravitaillements effectués en Europe.

« Cette livraison de SAF représente une avancée majeure dans notre engagement pour la décarbonation du secteur aérien. En tant que l’un des principaux acteurs de la distribution de carburants au Maroc, nous sommes fiers de contribuer activement à la transition énergétique du pays », a indiqué Matthias de Larminat, Directeur général de Vivo Energy Maroc.

De son côté, le Président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid Addou, a relevé que « cette initiative conjointe entre Royal Air Maroc et Vivo Energy Maroc vise à démontrer notre engagement concret en faveur d’une aviation plus responsable et d’un impact carbone plus réduit ».

« »D’autre part, l’utilisation du carburant SAF sur ce vol Marrakech-Paris est une première entre le Maroc et l’Europe », a fait savoir Addou.

Dans le cadre de cette opération, Vivo Energy Maroc a fourni un mélange alliant un composant synthétique renouvelable et un carburant conventionnel. Cette composition optimale permet une réduction significative des émissions de CO2 en volume de 10 tonnes. L’utilisation de SAF a permis de réduire environ un tiers des émissions totales de ce vol.

Le carburant d’aviation durable (SAF) de Vivo Energy utilisé dans le cadre de cette opération est produit à partir de matières premières renouvelables comme la biomasse, les huiles usagées ou les déchets municipaux.

Son utilisation permet de réduire jusqu’à 80% des émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie par rapport au carburant conventionnel.

Le SAF présente l’avantage majeur d’être utilisable directement dans les moteurs d’avion existants sans modification technique, ce qui en fait une solution immédiatement déployable pour décarboner le transport aérien.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de développement durable de Vivo Energy Maroc, qui vise à accompagner ses clients et partenaires dans leur transition énergétique. L’entreprise poursuit ses investissements dans des solutions innovantes pour réduire l’empreinte carbone du secteur des transports au Maroc, confirmant ainsi son rôle de leader dans la transition vers une mobilité plus durable.

Labellisée RSE par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Vivo Energy Maroc réaffirme son engagement pour un développement durable et écocitoyen.

L’entreprise soutient activement des initiatives éducatives et de sensibilisation, tout en menant des actions concrètes en faveur de la durabilité et de la protection de l’environnement.

Royal Air Maroc, pour sa part, met en œuvre de nombreuses initiatives en faveur du développement durable. Parmi celles-ci figurent la production d’électricité à partir de panneaux photovoltaïques, la réduction de la consommation d’énergie dans ses installations et le tri et la valorisation des déchets. Ces efforts ont permis à la Compagnie nationale d’obtenir de nombreuses certifications et labels, dont le plus récent est le label RSE décerné par la CGEM.

Avec ce vol, Vivo Energy Maroc et Royal Air Maroc réaffirment leur rôle de précurseurs dans la décarbonation du transport aérien, en ligne avec les objectifs internationaux de lutte contre le changement climatique.

S.L.