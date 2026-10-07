Alerte météo au Maroc: fortes pluies et rafales de vent, les villes concernées

Par LeSiteinfo avec MAP

De fortes averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendus, mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses et rafales de vent (20 à 40 mm) sont prévues de 16H45 à 23H00 dans les provinces d’Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Taza, Fquih Ben Salah, Ifrane, Guercif, Sefrou, Khénifra, Béni Mellal, Midelt, Boulemane, Khouribga, El Kelaâ des Sraghna, Berkane, Nador, Taourirt, Figuig et Jerada, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

S.L.