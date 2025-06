Vivo Energy Maroc : Shell V-Power élu « Produit de l’Année » pour la 5e année consécutive

Vivo Energy Maroc, l’entreprise en charge de la distribution et de la commercialisation de carburants et lubrifiants de marque Shell au Maroc, et de Gaz de Pétrole Liquéfié de marque Butagaz, a été récompensée par le label « Élu Produit de l’Année » pour l’année 2025 pour son carburant additivé Shell V-Power pour la cinquième année consécutive, établissant ainsi un record dans le secteur. Shell Helix Ultra a également remporté le même label pour la troisième année consécutive dans la catégorie « lubrifiants pour voitures ».

Depuis son introduction sur le marché marocain, Shell V-Power s’est imposé comme le choix privilégié des automobilistes grâce à sa formule révolutionnaire. Ce carburant nettoie jusqu’à 100% des composants critiques du moteur, le rajeunit après chaque trajet et améliore significativement son efficacité. Fruit d’une recherche intensive impliquant plus de 150 scientifiques, Shell V-Power répond aux exigences techniques des véhicules modernes comme des modèles plus anciens, offrant une solution universelle de haute performance.

Parallèlement, Shell Helix Ultra continue de séduire les automobilistes grâce à sa technologie exclusive Pureplus, issue de la conversion du gaz naturel en huile de base cristalline. Cette innovation garantit une performance optimale du moteur et assure une expérience de conduite nettement améliorée, tout en prolongeant la durée de vie du moteur.

Le label « Élu Produit de l’année » récompense l’attractivité, l’intention d’achat et l’innovation des produits auprès d’un échantillon représentatif de 3 000 consommateurs marocains. Cette distinction, basée sur une méthodologie rigoureuse, évalue les produits selon trois critères décisifs : l’innovation, l’attractivité et l’intention d’achat.

« Être récompensés pour Shell V-Power pour la cinquième année consécutive, ainsi que Shell Helix Ultra pour la troisième fois, est bien plus qu’une fierté : c’est la reconnaissance concrète de notre engagement constant à proposer des carburants et des lubrifiants de dernière génération, qui allient performance, innovation et exigence de qualité. Ces distinctions reflètent la confiance précieuse que nous accordent les consommateurs marocains — une confiance qui nous pousse chaque jour à aller plus loin pour anticiper leurs attentes, accompagner leurs mobilités, et contribuer à une expérience de conduite toujours plus aboutie. » déclare Salwa Benslimane, Directrice Marketing de Vivo Energy Maroc.

L’amélioration continue des produits demeure au cœur de la stratégie de différenciation de Vivo Energy Maroc. Cette approche s’inscrit dans une démarche globale visant à répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de qualité, de performance et d’innovation. Fort de ces nouvelles distinctions, Vivo Energy Maroc poursuit sa mission d’insuffler l’énergie d’un Maroc qui avance. L’entreprise réaffirme sa position de leader sur le marché des carburants et lubrifiants premium. Elle confirme aussi son engagement à maintenir les plus hauts standards de qualité pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante.

S.L.