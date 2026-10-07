JESA accompagne le Sénégal dans la structuration de son réseau gazier national

À travers une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, JESA mobilise son expertise en ingénierie et en gestion de projets afin de contribuer à la mise en place d’une infrastructure gazière sûre, fiable et durable au service des ambitions énergétiques et industrielles du Sénégal.

JESA, acteur majeur dans la livraison de projets et fournisseur de solutions intégrées au Maroc et en Afrique, accompagne le Réseau Gazier du Sénégal S.A. (RGS), filiale de PETROSEN HOLDING, dans le développement et la préparation à l’exploitation du futur réseau national de transport de gaz naturel du Sénégal, une infrastructure stratégique de près de 400 km destinée à connecter les ressources gazières offshore du pays à ses centres de production électrique et à ses zones industrielles.

Dans le cadre de cette mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), JESA agit en qualité de mandataire et de chef de file d’un consortium réunissant OMCo, filiale de l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM), gestionnaire du Gazoduc Maghreb Europe (GME) et Antea Group France. Le consortium accompagne RGS durant les phases de développement et de gestion des travaux de construction, de mise en service et d’exploitation du réseau national.

La cérémonie officielle de pose de la première canalisation du Segment Nord, organisée le 10 septembre 2026 à Saint Louis sous la présidence de Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, ministre de l’Énergie et du Pétrole du Sénégal, marque une étape structurante dans la concrétisation de ce programme stratégique. Cette journée a notamment réuni Monsieur Pape Momar Lo, Directeur Général de RGS, Monsieur Omar Benjelloun, Directeur Général de JESA West Africa, Monsieur Abderrahim Ben Elhirche, Directeur Exécutif Senior, Energie de JESA et Monsieur Mohammed Benzaria, Directeur Général d’OMCo, représentant de Madame Amina Benkhadra, Directrice Générale de l’ONHYM et Présidente d’OMCo.

Un programme structurant pour la souveraineté énergétique sénégalaise

Porté par RGS SA – société détenue par PETROSEN HOLDING (51 %), FONSIS (39 %) et Senelec (10 %) –, ce projet s’inscrit au cœur des stratégies nationales « Gas to Power » et « Gas to Industry » du Sénégal. Le futur réseau permettra de connecter les ressources gazières offshore du pays, entre autres, aux infrastructures de production électrique et aux futurs usages industriels, en assurant notamment l’acheminement du gaz naturel issu du champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA), développé conjointement par le Sénégal et la Mauritanie. À travers ce programme structurant, le Sénégal entend valoriser ses ressources gazières au bénéfice de sa population, renforcer sa sécurité énergétique et soutenir durablement son développement économique et son industrialisation.

« Ce programme illustre la manière dont des expertises africaines complémentaires peuvent se mobiliser au service d’une priorité nationale structurante. En accompagnant RGS, JESA réaffirme son engagement aux côtés du Sénégal et, plus largement, son ambition de contribuer au développement d’infrastructures énergétiques capables de soutenir durablement l’industrialisation, la compétitivité et l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest » déclare Monsieur Omar Benjelloun, Directeur Général de JESA West Africa.

Une assistance couvrant l’ensemble des enjeux techniques et opérationnels

Mandataire et chef de file du consortium chargé de la mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, JESA accompagne RGS dans le développement de son futur réseau national et prépare, dès les premières phases du projet, les conditions nécessaires à une exploitation sûre, fiable et performante.

À ce titre, JESA mobilise ses expertises en ingénierie, en gestion de projets et en assurance de la performance de réalisation. Son intervention couvre notamment l’appui aux processus de contractualisation, la supervision technique, le suivi des délais et des risques, la coordination des interfaces ainsi que l’accompagnement à la préparation opérationnelle du réseau.

« Notre responsabilité, en tant que mandataire et chef de file du consortium, est de sécuriser chaque étape du programme en combinant rigueur technique, pilotage des interfaces, maîtrise des risques et anticipation des futures conditions d’exploitation. L’enjeu est de préparer non seulement la réalisation du réseau, mais aussi sa performance durable, sa disponibilité et son intégrité sur l’ensemble de son cycle de vie », souligne Monsieur Abderrahim Ben Elhirche, Directeur Exécutif Senior, Energie de JESA.

OMCo, une expertise au service des coopérations énergétiques africaines

Pour OMCo, filiale de l’ONHYM, la mission menée auprès de RGS s’inscrit dans la continuité de son engagement en faveur du développement des infrastructures gazières et du partage d’expertise à l’échelle du continent.

Une dynamique de coopération énergétique maroco-sénégalaise

Cette collaboration entre acteurs marocains contribue à positionner le Maroc comme un partenaire technique de référence pour le développement des infrastructures gazières en Afrique de l’Ouest et à renforcer la crédibilité et la visibilité de son savoir-faire dans le secteur énergétique. Au-delà de sa portée technique, cette initiative consolide les partenariats institutionnels entre le Maroc et le Sénégal et traduit une ambition partagée : mobiliser les expertises africaines au service du développement des infrastructures énergétiques du continent, dans le cadre d’une coopération durable fondée sur la complémentarité des savoir-faire et le renforcement des capacités locales.

Elle s’inscrit pleinement dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, visant à promouvoir l’intégration énergétique et le développement économique de la façade atlantique africaine.

JESA, un partenaire clé de la transformation énergétique africaine

Pour JESA, la mission menée auprès de RGS s’inscrit dans une ambition plus large : accompagner les grandes transitions énergétiques et industrielles du continent africain en mettant son expertise internationale, sa connaissance approfondie des réalités locales et ses capacités intégrées en ingénierie et en gestion de programmes complexes au service des priorités nationales de développement. Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de plusieurs projets énergétiques majeurs auxquels JESA contribue dans la sous-région, notamment au Sénégal et au Bénin, ainsi que dans le développement de projets liés à l’hydrogène en Mauritanie. La mission RGS renforce ainsi la présence de JESA sur le marché de l’énergie en Afrique de l’Ouest et confirme son rôle de partenaire de confiance dans la réalisation d’infrastructures complexes à fort impact.