Bourse de Casablanca: BANK OF AFRICA distinguée pour la qualité de son reporting ESG

BANK OF AFRICA a été couronnée, pour la quatrième fois consécutive, du titre de premier finaliste du « Prix Académique de la Qualité du Reporting des sociétés cotées – Secteur Financier », lors de l’événement annuel organisé, le 11 juin 2025, par la Bourse de Casablanca en collaboration avec l’École des Sciences de la Gestion (UQAM-Canada), Finance Montréal et FSJESK – Université Cadi Ayyad.

Les rapports des entreprises cotées ou faisant appel public à l’épargne ont ainsi été soumis à un processus d’évaluation rigoureux, s’appuyant sur les normes internationales récentes en matière de reporting durable.

Parmi les critères qui différencient les banques participantes, figurent la couverture exhaustive des enjeux de durabilité, ainsi que les indicateurs de suivi des performances ESG. Les atouts des banques en compétition ont ainsi été les Principes de qualité, la Matérialité des facteurs ESG, l’Implication des parties prenantes et les Références aux normes internationales.

Cette distinction, conforte le positionnement du Groupe BANK OF AFRICA, sous l’impulsion de son Président M. Othman Benjelloun, en tant qu’acteur majeur de la finance responsable et confirme ainsi son leadership en tant que Groupe bancaire et financier panafricain.